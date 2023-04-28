  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Впервые за 51 день Россия атаковала ракетами Киев. ПВО отразила удар
В тренде

Впервые за 51 день Россия атаковала ракетами Киев. ПВО отразила удар

Общие новости
(1 голосов)

Враг продолжает тактику ракетного террора

Впервые за 51 день Россия атаковала ракетами Киев. ПВО отразила удар

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Кроме Умани и Днепра, где были попадания, российские ракеты летели и в столицу – Киев.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается).

Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и уточняется.

Как указал начальник КМВА Сергей Попко, обстрел ракетами Киева был произведен впервые за 51 день. В последний раз ракетный удар по столице был еще 9 марта.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО, как Александр Усик обстреливает позиции российских оккупантов из миномета
yellow-arrow
В Умани увеличивается кол-во погибших, на Киевщине обломок ракеты отскочил в многоэтажку
yellow-arrow
Акцент на артиллерийских системах и автомобильной технике. Генштаб – о потерях РФ за 27.04
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде