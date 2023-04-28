Впервые за 51 день Россия атаковала ракетами Киев. ПВО отразила удар

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Кроме Умани и Днепра, где были попадания, российские ракеты летели и в столицу – Киев.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается).

Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и уточняется.

Как указал начальник КМВА Сергей Попко, обстрел ракетами Киева был произведен впервые за 51 день. В последний раз ракетный удар по столице был еще 9 марта.