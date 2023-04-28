Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля
Почти все сбила украинская ПВО
Ілюстраційне фото
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали очередного ракетного обстрела, который Россия устроила в ночь на 28 апреля. Генерал сообщает, что около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Указывается, что подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.
Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Схід" и воздушного командования "Південь".
Ранее сообщалось, что две ракеты попали в жилой дом и складские помещения в Умани. Над Киевом было сбито 11 ракет.
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