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Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля

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Почти все сбила украинская ПВО

Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля

Ілюстраційне фото

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали очередного ракетного обстрела, который Россия устроила в ночь на 28 апреля. Генерал сообщает, что около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Указывается, что подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Схід" и воздушного командования "Південь".

Ранее сообщалось, что две ракеты попали в жилой дом и складские помещения в Умани. Над Киевом было сбито 11 ракет.

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В статье: война с россией
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