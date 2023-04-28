ВСУ отразили более 65 атак россиян на востоке, на юге оккупанты обороняются

Генштаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 28 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки украинские воины отбили более 65 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества.

На Купянском и Шахтерском направлениях враг наступательных действий не проводил, но обстреливал позиции украинских войск. На Запорожском и Херсонском – россияне обороняются. На Северском и Слобожанском направлениях враг наносит авиационные, минометные и артиллерийские удары по районам населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.

В течение четверга Россия нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершила 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника. В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.