ВСУ отразили более 65 атак россиян на востоке, на юге оккупанты обороняются
Украинская авиация и артиллерия нанесли 15 ударов
Генштаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 28 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки украинские воины отбили более 65 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества.
На Купянском и Шахтерском направлениях враг наступательных действий не проводил, но обстреливал позиции украинских войск. На Запорожском и Херсонском – россияне обороняются. На Северском и Слобожанском направлениях враг наносит авиационные, минометные и артиллерийские удары по районам населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.
В течение четверга Россия нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершила 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника. В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БПЛА разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.
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