Акцент на артиллерийских системах и автомобильной технике. Генштаб – о потерях РФ за 27.04
+540
Офис президента
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 189460 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 3694 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7181 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2905 (+18) ед,
- РСЗО – 543 (+1) ед,
- средства ПВО – 294 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5819 (+14) ед,
- специальная техника – 353 (+1).
Данные уточняются.
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