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Акцент на артиллерийских системах и автомобильной технике. Генштаб – о потерях РФ за 27.04

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+540

Акцент на артиллерийских системах и автомобильной технике. Генштаб – о потерях РФ за 27.04

Офис президента

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 189460 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 3694 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 7181 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2905 (+18) ед,
  • РСЗО – 543 (+1) ед,
  • средства ПВО – 294 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5819 (+14) ед,
  • специальная техника – 353 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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