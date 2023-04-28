В Умани увеличивается кол-во погибших, на Киевщине обломок ракеты отскочил в многоэтажку
Россия воюет с гражданскими
МВС України
В результате ракетного удара по многоэтажке в Умани погибло 9 человек, 17 человек получили травмы, сейчас им помогают медики, 9 – в больнице. Спасены трое детей (информация по состоянию на 09:45).
В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов, сообщил президент Украины.
UPD (09:28). Погиб ребенок, в городе объявлен 3-дневный траур по погибшим.
В Днепре российская ракета попали в частный дом. Два человека погибли (2-летняя девочка и 31-летняя женщина), еще трое получили ранения. Разрушены здание частного предприятия и строительная база. На месте возник пожар. Пострадала 70-летняя женщина.
Украинка, Киевская область: два человека (среди них – 13-летняя девочка, ее доставили в больницу) травмированы в результате ракетной атаки. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. В многоэтажку попал осколок ракеты. Продолжается спасательная операция.
Также отметим, что вчера, 27 апреля, россияне обстреляли Одрадокаменку на Херсонщине. Вражеские войска атаковали жилой дом, во дворе которого находились супруги. Женщина погибла на месте, а мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.
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