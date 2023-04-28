ВИДЕО, как Александр Усик обстреливает позиции российских оккупантов из миномета
Боксер на передовой
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Украинские военнослужащие опубликовали ролик, на котором видно, как чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик из миномета обстреливает позиции российских террористов.
Боксер пообщался с бойцами ВСУ. Локация, где побывал спортсмен, не называется. Усик приехал, чтобы поддержать украинских защитников в борьбе с российскими захватчиками.
Ранее военные опубликовали совместные кадры с Александром, уточнив, что чемпион попал под обстрел (прим. ред. – "переждали пару прилетов"). Также воины подарили Усику шеврон. Сам боксер в своих социальных сетях никак не афишировал поездку на фронт.
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