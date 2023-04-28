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В Украину с визитом прибыли президенты Чехии и Словакии

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Петр Павел и Зузана Чапутова

В Украину с визитом прибыли президенты Чехии и Словакии

Petr Pavel Facebook

Новина українською

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова 28 апреля прибыли с визитом в Украину. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенты прибыли поездом в Немешаево, где их встретили чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис. Похоже, что оттуда они поехали в города на севере Киевщины, которые побывали в оккупации. В Twitter Павел опубликовал фотографию на фоне поврежденного дома, вероятно, в Бородянке.

Отметим, что Павел и Чапутова приехали в столицу утром в пятницу поездом, вскоре после того, как Киевщина, Днепр и Умань подверглись новой серии ракетных ударов.

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В статье: война с россией Петр Павел
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