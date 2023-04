В Украину с визитом прибыли президенты Чехии и Словакии

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова 28 апреля прибыли с визитом в Украину. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенты прибыли поездом в Немешаево, где их встретили чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис. Похоже, что оттуда они поехали в города на севере Киевщины, которые побывали в оккупации. В Twitter Павел опубликовал фотографию на фоне поврежденного дома, вероятно, в Бородянке.

President of the Czech Republic Petr Pavel and President of Slovakia Zuzana Chaputova arrived in Kyiv on a joint visit. pic.twitter.com/KhnQBtQxT3