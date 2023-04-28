Находилась в 300 м от места попадания. Украинская гребчиха снялась с Кубка из-за ракетной атаки на Умань

Кубок Украины по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Умани, завершится в запланированный срок, несмотря на российскую ракетную атаку на город. Об этом Суспільне.Спорт сообщил главный тренер команды Игорь Нагаев.

Кубок Украины – первые соревнования в сезоне для гребцов на байдарках и каноэ. Они являются отборочными в национальную сборную Украины. В 2023 году Кубок Украины проходит в Умани: начались старты в понедельник, 24 апреля, последний день запланирован на пятницу, 28 апреля.

Ночью, с 27 на 28 апреля, россияне осуществили ракетный удар по Умани. Одна из ракет попала в жилой дом. Одной из первых на удар по Умани отреагировала олимпийская призерка и лидер сборной Украины по гребле Людмила Лузан. Она написала пост в Instagram, где заявила, что не выйдет на старт в последний день Кубка Украины.

"Трагедия произошла рядом с отелем, где находится наша команда. Я проснулась ночью от взрыва, все тряслось... Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки".

Главный тренер сборной Украины Игорь Нагаев подтвердил, что соревнования состоятся в запланированное время. Такое решение принял главный судья Кубка Украины. Он добавил, что Лузан проживала в 300 метрах от места попадания ракеты, у нее произошел нервный срыв. О своем решении не выходить на старт она сообщила тренерскому штабу и своему руководству в Национальной гвардии.

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ должна принять решение о возвращении российских и белорусских атлетов к соревнованиям в ближайшие дни. Украинские гребцы после ракетной атаки записали видеообращение к международной федерации, с призывом оставить отстранение россиян и белорусов в силе.