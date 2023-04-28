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Зозуля - о ракетном ударе РФ по Умани: Нельзя позволять уродам находиться на международной арене

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Российские войска продолжают терроризировать Украину

Зозуля - о ракетном ударе РФ по Умани: Нельзя позволять уродам находиться на международной арене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отреагировал на российский ракетный удар по жилому дому в Умани.

"Ночью пи****сы осуществили ракетный удар по Украине. Опять 4 утра. Снова ракеты. Из 23 ракет-21 была уничтожена силами ПВО. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Умань... Попадание в жилой, многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Обычный дом, в котором спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изувеченные жизни и квартиры. Боль и грусть.

Российские гниды и дальше остаются безнаказанными. Нельзя позволять уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике. Выгнать, уничтожить. За все воздастся. Каждый из них почувствует горе", - написал украинец в своем Telegram-канале.

На данный момент известно о 10 погибших и 18 пострадавших.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
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