Зозуля - о ракетном ударе РФ по Умани: Нельзя позволять уродам находиться на международной арене

Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отреагировал на российский ракетный удар по жилому дому в Умани.

"Ночью пи****сы осуществили ракетный удар по Украине. Опять 4 утра. Снова ракеты. Из 23 ракет-21 была уничтожена силами ПВО. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Умань... Попадание в жилой, многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Обычный дом, в котором спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изувеченные жизни и квартиры. Боль и грусть.

Российские гниды и дальше остаются безнаказанными. Нельзя позволять уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике. Выгнать, уничтожить. За все воздастся. Каждый из них почувствует горе", - написал украинец в своем Telegram-канале.