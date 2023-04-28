В Нацполиции назвали тип ракеты, которая прилетела в многоэтажку в Умани. В РФ заявили, что попали "точно в цель"
Среди 14 погибших в Умани – двое 10-летних детей
Клименко Фейсбук
С утра 28 апреля постоянно обновляются детали ракетного удара российской федерации по Умани, Днепру и Киевской области. Предварительно, в многоэтажку в Умани попала российская ракета Х-101, сообщили в Нацполиции. Это стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля".
Информация от Telegram-каналов о том, что россияне атаковали ракетами "Искандер-К", которые "трудно сбить из-за того, что они летят очень низко", не соответствует действительности. Данные об "Искандер-К" касаются обстрела Николаева 27 апреля, а не сегодняшнего дня, информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Также сообщается, что в Днепре спасли из-под завалов женщину, ликвидируя последствия обстрела.
В министерстве обороны российской федерации цинично заявили о попадании "точно в цель".
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