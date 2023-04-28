Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, а на их места ставить воинов, которые получили ранения. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

"Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят в центрах комплектаций, отправлять как военнослужащих на линию фронта".

"И направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей".