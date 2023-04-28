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Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт

Общие новости
(4 голосов)

А на их места ставить воинов, получивших ранения

Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт

УНИАН

Новина українською

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, а на их места ставить воинов, которые получили ранения. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

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"Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят в центрах комплектаций, отправлять как военнослужащих на линию фронта".

"И направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Валерий Залужный Алексей Резников
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Комментарии (1)
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Скачков Леонід (Рівне)
28.04.2023 в 15:06
Хороша ідея! Давно пора,бо зажралась ця хабарницька 3,14здобратія!!!
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