Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт
А на их места ставить воинов, получивших ранения
УНИАН
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, а на их места ставить воинов, которые получили ранения. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Алексей Резников.
"Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят в центрах комплектаций, отправлять как военнослужащих на линию фронта".
"И направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей".
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