Количество жертв после российского ракетного удара по Умани возросло до 20, из них трое – дети
Спасатели продолжают разбирать завалы
фото из соцсетей
По состоянию на 17:09 количество погибших в результате ракетного удара россиян по девятиэтажке в Умани достигло 20 человек.
Об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.
"Умань: В результате ракетной атаки армии РФ по девятиэтажке погибли 19 человек, еще 18 - ранены, 9 из них находятся в больнице", - сказал Табурец.
Также Табурец раньше сообщал, что погибли двое 10-летних детей.
Как сообщает ГСЧС, также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).
Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС.
К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.
Напомним, что 28 апреля в
Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.
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