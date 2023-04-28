Центр Донецка попал под обстрел: прилетело и на поле РСК Олимпийский. ФОТО

Центр временно оккупированного Донецка сегодня попал под обстрел. Снаряд попал в автобус, погибли 7 человек.

Об этом сообщает Новости Донбасса.

В частности, в сети пишут о "прилетах" по РСК "Олимпийский", "Детскому миру" и Парку кованых фигур.

Также местные СМИ со ссылкой на очевидцев информируют, что под обстрел попала остановка у бывшего универсама "Украина".

Также снаряд попал в автобус, в результате чего он загорелся.

По словам очевидцев, несколько человек удалось вытащить из горящего автобуса, но также известно и о жертвах. Оккупационные власти уже заявили о 7 погибших.

Российские пропагандисты традиционно обвинили в обстреле ВСУ. Украинские власти официальную информацию не давали.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание на важную деталь.

"После террористической атаки по неоккупированной части Украины россияне наносят удар по оккупированному Донецку, чтобы прикрыть постановкой "обстрел ВСУ" свое людоедство и обеспечить моральное оправдание гражданских убийств в Украине", - написал он.