В Минкульте задумались над регулированием работы Telegram
Пока что соцсеть не идет на контакт с украинским Министерством
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Минкульт размышляет над "определенным регулированием" мессенджера Telegram, а также пытается оценить его взаимодействие с государством.
Об этом Ткаченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.
"Телеграмм создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, тогда как все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и тому подобное. Поэтому телеграмм - это вопрос, который требует реально экспертного обсуждения", - сказал Ткаченко.
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Как сообщает Интерфакс-Украина, на вопрос, будет ли введен какой-то государственный контроль за телеграммами или запрет, министр отметил, что не говорил о запрете, а скорее об определенном регулировании.
По его словам, которые приводит издание, так называемое регулирование телеграмма – пока находится на обсуждении на уровне "давайте поговорим".
"Но я думаю, что время пришло включать экспертную оценку того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с телеграмом", - добавил министр.
Ткаченко добавил, что преимущество этого мессенджера в быстром донесении информации, в том числе и для населения, которое находится на временно оккупированных территориях. С другой стороны - там есть анонимные телеграмм-каналы и "огромное количество российских активностей".
Кроме того, как отметил министр, в телеграмме нет обратной связи, в отличие от, например, соцсети Facebook.
Кроме того, он добавил, что телеграмм-каналы собирают средства и неизвестно, платят ли они налоги. Среди других проблем - прозрачность, вопрос собственности сотрудничества с обществом и "понимание того, каким образом это взаимодействие происходит".
На вопрос, была ли уже в министерстве коммуникация с телеграмом по каким-либо вопросам, Ткаченко пожаловался, что ведомство приглашало соцсеть к диалогу, но там на контакт не идут.
По его словам, "им это не нужно, потому что они находятся полностью вне зоны регулирования, им это не интересно, они существуют в своем пузыре".
Ткаченко добавил, приглашает телеграмм к диалогу, пользуясь случаем.
Также министр прокомментировал слухи о связи Телеграма с российскими спецслужбами: "Убедиться в том, что там есть ФСБ-шные следы, или еще чьи-то, достаточно непросто. Но тот факт, что коммуникации с телеграммой нет, вызывает много вопросов и сомнений".
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