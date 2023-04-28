"Это принципиальная позиция", - MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хейни

Стриминговый сервис MEGOGO отказался от показа боя бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

Как сообщили в сервисе, это принципиальная позиция компании.

"Каждое сообщение, ответ или комментарий на официальных страницах медиасервиса MEGOGO в социальных сетях – это официальная позиция компании, которую видят все и часто цитируют СМИ. Так произошло на этот раз и это не в первый раз.

Напомним, например, сообщение об удалении контента производства рф, о котором мы заявили именно через наши соцсети, без пресс-релизов и громких заявлений, кратко и четко.

В случае, о котором вы спрашиваете, мы сознательно избрали именно такой вид коммуникации, чтобы не акцентировать внимание на событии. Считаем, что эта тема не должна быть громко поднята в инфопространстве. Когда в стране полномасштабная война, есть более важные сообщения.

Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса", – говорится в сообщении.