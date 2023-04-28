"Это принципиальная позиция", - MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хейни
Вася - известный поклонник РПЦ МП
Boxingscene
Стриминговый сервис MEGOGO отказался от показа боя бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).
Как сообщили в сервисе, это принципиальная позиция компании.
"Каждое сообщение, ответ или комментарий на официальных страницах медиасервиса MEGOGO в социальных сетях – это официальная позиция компании, которую видят все и часто цитируют СМИ. Так произошло на этот раз и это не в первый раз.
Напомним, например, сообщение об удалении контента производства рф, о котором мы заявили именно через наши соцсети, без пресс-релизов и громких заявлений, кратко и четко.
В случае, о котором вы спрашиваете, мы сознательно избрали именно такой вид коммуникации, чтобы не акцентировать внимание на событии. Считаем, что эта тема не должна быть громко поднята в инфопространстве. Когда в стране полномасштабная война, есть более важные сообщения.
Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса", – говорится в сообщении.
Напомним, что бой Хейни – Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
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