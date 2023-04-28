  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лукашенко: Никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы
В тренде

Лукашенко: Никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы

Общие новости
(1 голосов)

Переобулся в воздухе

Лукашенко: Никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы

фото из свободных источников

Новина українською

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно переобулся в воздухе и перед своей массовкой вдруг заявил, что украинцы и поляки не собираются нападать на РБ.

Читайте такжеЛукашенко потребовал у Шойгу гарантии защиты Беларуси со стороны РФ "как собственной территории"

"Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать", — рассказал Лукашенко в ходе рабочей поездке по Гомельской области.

Также бульбофюрер отметил, что все белорусы его дети, и он не хочет никого посылать на фронт. Однако по информации "западников", никто не нападет на Беларусь.

"Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, 27 апреля стало известно о том, что парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) признала лидера Беларуси Александра Лукашенко виновным в геноциде украинцев. Также отметим, что резолюция, которую приняли на весеннем заседании ПАСЕ признает президента России Владимира Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову военными преступниками.

По теме
yellow-arrow
В боях в Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук
yellow-arrow
В Украину прибыли САУ Caesar из Дании
yellow-arrow
Кополовец: Мы больше в церкви проводили время, чем на тренировках. Все молились - грузины, армяне, сербы, нигерийцы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде