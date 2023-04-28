Лукашенко: Никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы
Переобулся в воздухе
фото из свободных источников
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно переобулся в воздухе и перед своей массовкой вдруг заявил, что украинцы и поляки не собираются нападать на РБ.
"Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать", — рассказал Лукашенко в ходе рабочей поездке по Гомельской области.
Также бульбофюрер отметил, что все белорусы его дети, и он не хочет никого посылать на фронт. Однако по информации "западников", никто не нападет на Беларусь.
"Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше", — резюмировал Лукашенко.
Напомним, 27 апреля стало известно о том, что парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) признала лидера Беларуси Александра Лукашенко виновным в геноциде украинцев. Также отметим, что резолюция, которую приняли на весеннем заседании ПАСЕ признает президента России Владимира Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову военными преступниками.
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