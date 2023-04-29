Велись наступательные действия – Часов Яр впервые фигурировал в сводке Генштаба как направление российских атак
Враг совершает тактическое продвижение на Донбассе
ДСНС
Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку с фронтов российско-украинской войны. В нем впервые фигурировал город Часов Яр, как объект российских атакующих действий.
"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра", - сказано в сводке.
Напомним, Часов Яр находится в тылу Бахмута, и через него ведется поставка всего необходимого в город. Там до сих пор находится много гражданских, которые не стали уезжать.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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