Число ликвидированных россиян перевалило отметку в 190 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 оккупантов. В общей сложности отметка убитых перевалила за 190 тысяч.

Также были уничтожены 32 единицы техники, в том числе три танка.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: