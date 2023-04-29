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Число ликвидированных россиян перевалило отметку в 190 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также и ПВО постаралось в пятницу

Число ликвидированных россиян перевалило отметку в 190 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 оккупантов. В общей сложности отметка убитых перевалила за 190 тысяч.

Также были уничтожены 32 единицы техники, в том числе три танка.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 190 040 (+580 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2908 (+3) ед,
  • РСЗО – 543 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 294 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 932 (+21),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
  • специальной техники – 355 (+2).
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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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