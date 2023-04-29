Число ликвидированных россиян перевалило отметку в 190 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также и ПВО постаралось в пятницу
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.
За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 оккупантов. В общей сложности отметка убитых перевалила за 190 тысяч.
Также были уничтожены 32 единицы техники, в том числе три танка.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 190 040 (+580 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3697 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2908 (+3) ед,
- РСЗО – 543 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 294 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),
- крылатых ракет ‒ 932 (+21),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
- специальной техники – 355 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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