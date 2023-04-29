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В Севастополе произошел мощный пожар на нефтебазе. Россияне говорят, что атаковал беспилотник

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Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров

В Севастополе произошел мощный пожар на нефтебазе. Россияне говорят, что атаковал беспилотник

Фото із соціальних мереж

Новина українською

Утром 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя произошел масштабный пожар. Как сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев, загорелся резервуар за топливом.

По его словам, причиной пожара стала атака беспилотника.

“Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА.

На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс”, - сказал Развожаев.

Как добавил "губернатор" впоследствии, во время инцидента никто не пострадал. На месте работает 60 спасателей и 18 пожарных расчетов. Вскоре должен прибыть и пожарный поезд.

По состоянию на 8.39 утра пожар длится уже более четырех часов.

Также пропагандистское издание ТАСС отмечает, что власти решили не проводить эвакуацию жителей из района вблизи Казачьей бухты.

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В статье: война с россией
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