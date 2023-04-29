  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вратарь молодежной команды Шахтера в возрасте 18 лет мобилизовался в ряды ВСУ
В тренде

Вратарь молодежной команды Шахтера в возрасте 18 лет мобилизовался в ряды ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Сам он является уроженцем Луганска

Вратарь молодежной команды Шахтера в возрасте 18 лет мобилизовался в ряды ВСУ

https://t.me/terrikon

Новина українською

Голкипер "Шахтера" U-19 Владимир Сегеда принял решение приостановить свою карьеру и присоединиться к рядам украинской армии. Об этом сообщает Terrikon.

18-летний футболист уже проходит подготовку в одном из учебных центров.

На своей странице в Instagram Сегеда опубликовал несколько фотографий, сделанных во время пребывания в рядах украинской армии.

“Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол”, – сказал Сегеда.

Владимир родился в Луганске. С детства он занимался сразу несколькими видами спорта: прыжками в воду, волейболом и футболом. После начала войны в 2014 году он с семьей переехал в Сумы, где начал тренироваться в тамошней "Барсе". После этого выступал в академии УФК "Днепр" – там и обратил на себя внимание "Шахтера".

Когда началось полномасштабное вторжение России, то Сегеда вместе с другими участниками академии были эвакуированы в Хорватию. На тот момент ему было 17 лет. Впоследствии он принял решение вернуться в Украину, чтобы бороться против российского захватчика.

По теме
yellow-arrow
Видео-трансляция, Украина играет против Японии на Чемпионате мира U18
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
yellow-arrow
Украина – Япония: Смотреть онлайн решающий матч чемпионата мира 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер U19 (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Terrikon

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
29.04.2023 в 14:26
Молодець, хлопчику. Повертайся в футбол з Перемогою, живим та здоровим!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде