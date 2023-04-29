Вратарь молодежной команды Шахтера в возрасте 18 лет мобилизовался в ряды ВСУ

Голкипер "Шахтера" U-19 Владимир Сегеда принял решение приостановить свою карьеру и присоединиться к рядам украинской армии. Об этом сообщает Terrikon.

18-летний футболист уже проходит подготовку в одном из учебных центров.

На своей странице в Instagram Сегеда опубликовал несколько фотографий, сделанных во время пребывания в рядах украинской армии.

“Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол”, – сказал Сегеда.

Владимир родился в Луганске. С детства он занимался сразу несколькими видами спорта: прыжками в воду, волейболом и футболом. После начала войны в 2014 году он с семьей переехал в Сумы, где начал тренироваться в тамошней "Барсе". После этого выступал в академии УФК "Днепр" – там и обратил на себя внимание "Шахтера".

Когда началось полномасштабное вторжение России, то Сегеда вместе с другими участниками академии были эвакуированы в Хорватию. На тот момент ему было 17 лет. Впоследствии он принял решение вернуться в Украину, чтобы бороться против российского захватчика.