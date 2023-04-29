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Под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии

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Вечная память Герою

Под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии

Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий

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На войне против России погиб доброволец из Ирландии Финбар Кефферки. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин.

“Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких убеждений. Наши мысли и молитвы сегодня с семьей человека, который запомнился жесткими принципами", – передает слова дипломата SkyNews.

Гибель постигла иностранного солдата в боях под Бахмутом.

Неизвестно, при каких обстоятельствах погиб Кефферки – родственники попросили сохранять конфиденциальность по этому вопросу. Михал Мартин добавил, что Ирландия должна гордиться таким согражданином.

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В статье: война с россией Бахмут
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