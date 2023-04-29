Генштаб ВСУ: Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста тридцатых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток противник нанес 1 ракетный, 29 авиационных ударов и совершил около 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Галагановка и Леоновка; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора, Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вражеские обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, за сутки совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Ивановка, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях. Установлено, что основными факторами, которые на это влияют, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова АР Крым. Так, с 26 апреля, оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в том числе проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава окупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131, один разведывательный БпЛА типа Орлан-10 и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.