Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Также уничтожены 27 единиц техники
Фото: 61 ОМБР
Генеральный штаб Украины подвел итог потерь россиян на войне против Украины.
За прошедшие сутки отечественные Силы обороны ликвидировали еще 470 оккупантов. Также было уничтожено 27 единиц техники, в том числе шесть артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 190 510 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3699 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7189 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2914 (+6) ед,
- РСЗО – 544 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 295 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),
- крылатых ракет ‒ 932 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5842 (+6) ед,
- специальной техники – 357 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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