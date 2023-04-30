Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Генеральный штаб Украины подвел итог потерь россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки отечественные Силы обороны ликвидировали еще 470 оккупантов. Также было уничтожено 27 единиц техники, в том числе шесть артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: