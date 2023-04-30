  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян
В тренде

Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Общие новости
(1 голосов)

Также уничтожены 27 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Фото: 61 ОМБР

Новина українською

Генеральный штаб Украины подвел итог потерь россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки отечественные Силы обороны ликвидировали еще 470 оккупантов. Также было уничтожено 27 единиц техники, в том числе шесть артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 190 510 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3699 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7189 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2914 (+6) ед,
  • РСЗО – 544 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 295 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 932 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5842 (+6) ед,
  • специальной техники – 357 (+2).
По теме
yellow-arrow
ВСУ за субботу отразили 58 атак россиян на четырех направлениях
yellow-arrow
Видеодайджест за 430-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Украина – Япония: Смотреть онлайн решающий матч чемпионата мира 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде