ВСУ за субботу отразили 58 атак россиян на четырех направлениях

За субботу, 29 апреля, Вооруженные Силы Украины отразили 58 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

За минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Россияне обстреливают из артиллерии районы населённых пунктов по всей линии столкновения.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины в субботу нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также украинские воины сбили два вражеских БпЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.