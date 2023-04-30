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Зеленский: По итогам этой недели хочу поблагодарить партнеров за бронетехнику, танки и ПВО

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Обращение президент по итогам недели

Зеленский: По итогам этой недели хочу поблагодарить партнеров за бронетехнику, танки и ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам уходящей недели.

"Очень важно – чтобы Россия получала постоянно более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор.

Я благодарю каждого и каждого в мире, кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки террористам оружия, его компонентов, работающих для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.

По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании – за "Цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО.

Спасибо Америке за финансирование в объеме 1 млрд 250 млн долларов для поддержания нашего бюджета и устойчивости. Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Благодарю Хорватию за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях.

Обязательно в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты наших общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности – все вместе в Украине, Европе, мире – сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир.

Слава всем, кто в бою ради Украины! Светлая память всем нашим героям разных времен, отдавших свою жизнь за независимость! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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