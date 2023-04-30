Генштаб: За сутки ВСУ отбили более 20 вражеских атак на Бахмутском и Марьинском направлениях

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста тридцать первых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российский агрессор не отказывается от планов по оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Российская федерация продолжает применять тактику террора. Сегодня противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также в течение суток нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах российской федерации. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, повреждены частные дома. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Колодец, Верхнекаменское, Спирное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Карловка, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также Херсон. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис Херсонской области.

Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска.

В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию россии жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противоположность погребению.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы, состав боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов.