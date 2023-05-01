Россия снова совершила массированную ракетную атаку. Над Киевом все цели уничтожила ПВО
Сообщалось о взрывах еще в трех областях
фото - Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
В ночь на понедельник, 1 мая, по всей территории Украины снова была объявлена воздушная тревога. Как сообщает Киевская городская военная администрация, Россия произвела обстрел ракетами из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс). При этом россияне снова атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.
По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинского ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! По оперативным сведениям, на данный момент жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
Поздним вечером воскресенья сообщалось о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Информация о взрывах поступала из Сумской и Харьковской областей.
Заметим, что это вторая массированная ракетная атака россиян за последние три дня. В пятницу одна из ракет, в частности, попала в жилую многоэтажку в Умани, в результате чего погибли 23 человека.
Популярное сейчас
- Серия А. Наполи еще не чемпион, Кремонезе сам себе сбивает возвращение в борьбу против вылета
- Шахтер претендует на вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24
- В десятером не победить. ПСЖ - Лорьян 1:3. Обзор матча и видео голов
- "Подготовка к полномасштабному наступлению". В ВСУ прокомментировали взрывы в Севастополе
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО