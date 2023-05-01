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Россия снова совершила массированную ракетную атаку. Над Киевом все цели уничтожила ПВО

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Сообщалось о взрывах еще в трех областях

Россия снова совершила массированную ракетную атаку. Над Киевом все цели уничтожила ПВО

фото - Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

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В ночь на понедельник, 1 мая, по всей территории Украины снова была объявлена воздушная тревога. Как сообщает Киевская городская военная администрация, Россия произвела обстрел ракетами из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс). При этом россияне снова атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинского ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! По оперативным сведениям, на данный момент жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Поздним вечером воскресенья сообщалось о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Информация о взрывах поступала из Сумской и Харьковской областей.

Заметим, что это вторая массированная ракетная атака россиян за последние три дня. В пятницу одна из ракет, в частности, попала в жилую многоэтажку в Умани, в результате чего погибли 23 человека.

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В статье: война с россией
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