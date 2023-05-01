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Залужный назвал количество ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на понедельник

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Залужный назвал количество ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на понедельник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 ночи понедельника, 1 мая, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15.

Ранее сообщалось, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами ПВО. В то же время была информация о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Добавим, что в предыдущий ракетный удар Россия использовала 23 ракеты.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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