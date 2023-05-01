Залужный назвал количество ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на понедельник
Сбито 83%
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 ночи понедельника, 1 мая, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.
В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15.
Ранее сообщалось, что все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами ПВО. В то же время была информация о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Добавим, что в предыдущий ракетный удар Россия использовала 23 ракеты.
Популярное сейчас
- Двусторонняя перестрелка. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Обзор матча и видео голов
- Уже есть договоренности. Павелко заверил, что сборная Украины будет иметь тренера перед матчем с Германией
- АПЛ. Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3. Открытый футбол
- Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО