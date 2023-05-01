+450. Генштаб – о потерях россиян за последний день апреля
Приближаемся к 200 тысячам ликвидированных оккупантов
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 190960 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3700 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7192 (+3) ед,
- артиллерийских систем ‒ 2921 (+7) ед,
- РСЗО ‒ 544 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 295 (+0) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2476 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 932 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5845 (+3) ед,
- специальная техника ‒ 359 (+2).
Данные уточняются.
За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражено более 36 атак противника на указанных участках фронта.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.
Популярное сейчас
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
- Лига 1. Марсель за две минуты совершил камбэк в матче с Осером
- Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО