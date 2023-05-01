+450. Генштаб – о потерях россиян за последний день апреля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 190960 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 3700 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7192 (+3) ед,

артиллерийских систем ‒ 2921 (+7) ед,

РСЗО ‒ 544 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 295 (+0) ед,

самолетов ‒ 308 (+0) ед,

вертолетов ‒ 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2476 (+1),

крылатые ракеты ‒ 932 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5845 (+3) ед,

специальная техника ‒ 359 (+2).

Данные уточняются.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражено более 36 атак противника на указанных участках фронта.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.