Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
Сложные ночь и утро для региона
Лукашук Телеграм-канал
Враг атаковал ракетами Днепропетровскую область: 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили, но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району, как сообщают председатель ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – дети. Также трое взрослых сейчас в больнице. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.
Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа. На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется.
О сильных взрывах в Павлограде сначала сообщили местные Telegram-каналы. Впоследствии власти Павлограда призвали местных жителей не выходить из дома. Никакой химической атаки в городе не было, жителей призвали не поддаваться панике и не доверять фейковым источникам информации.
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