  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
В тренде

Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сложные ночь и утро для региона

Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине

Лукашук Телеграм-канал

Новина українською

Враг атаковал ракетами Днепропетровскую область: 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили, но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району, как сообщают председатель ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое – дети. Также трое взрослых сейчас в больнице. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Читайте такжеРоссия снова совершила массированную ракетную атаку. Над Киевом все цели уничтожила ПВО

Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа. На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется.

О сильных взрывах в Павлограде сначала сообщили местные Telegram-каналы. Впоследствии власти Павлограда призвали местных жителей не выходить из дома. Никакой химической атаки в городе не было, жителей призвали не поддаваться панике и не доверять фейковым источникам информации.

По теме
yellow-arrow
Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой
yellow-arrow
Сырский: На отдельных участках Бахмута ВСУ провели контратаки – враг оставил некоторые позиции
yellow-arrow
РФ перебрасывает на фронт сотни осужденных. При неповиновении или попытке сбежать – огонь на поражение
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Николай Лукашук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде