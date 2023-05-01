РФ перебрасывает на фронт сотни осужденных. При неповиновении или попытке сбежать – огонь на поражение

Враг пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области.

Подобное пополнение ожидается и в районе Луганска. Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновении, отмечает Генштаб.

В то же время так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос о захвате недвижимого имущества граждан Украины, которые покинули временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.