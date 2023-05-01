Сырский: На отдельных участках Бахмута ВСУ провели контратаки – враг оставил некоторые позиции
Генерал-полковник рассказал подробности
Military Center
Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский вчера, 30 апреля, работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Защитникам Бахмута, которые отличились в боях, Командующий вручил награды и ценные подарки. Ситуацию на фронте генерал-полковник прокомментировал так:
"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отбили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат. На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу".
"Чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции".
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