  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сырский: На отдельных участках Бахмута ВСУ провели контратаки – враг оставил некоторые позиции
В тренде

Сырский: На отдельных участках Бахмута ВСУ провели контратаки – враг оставил некоторые позиции

Общие новости
(1 голосов)

Генерал-полковник рассказал подробности

Сырский: На отдельных участках Бахмута ВСУ провели контратаки – враг оставил некоторые позиции

Military Center

Новина українською

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский вчера, 30 апреля, работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Защитникам Бахмута, которые отличились в боях, Командующий вручил награды и ценные подарки. Ситуацию на фронте генерал-полковник прокомментировал так:

"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отбили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат. На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу".

"Чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции".

Читайте также+450. Генштаб – о потерях россиян за последний день апреля

По теме
yellow-arrow
Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой
yellow-arrow
РФ перебрасывает на фронт сотни осужденных. При неповиновении или попытке сбежать – огонь на поражение
yellow-arrow
Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Бахмут Александр Сырский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/militarymediacenter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде