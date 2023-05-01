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Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой

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Земной шар, вокруг которого – ладошки

Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой

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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские оккупанты во время одного из последних обстрелов города уничтожили памятник, который подарила Москва:

"Очень символично, что одна из ракет попала в место, которое называлось сквером Доброты, и разрушили небольшой памятник, который мы планировали демонтировать сами, в честь дружбы города Николаева и города Москвы. Земной шар, и вокруг него ладошки. Когда-то его подарила мэрия Москвы".

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"Уже ранее было принято решение о его демонтаже. И вот, собственно, его демонтировали ракетными средствами сами россияне. Почему воздушная тревога в городе сработала уже после взрывов? Ракеты были выпущены с моря и прошли над рекой очень низко, таким образом, что их не смогли найти. Будем говорить, они вылетели уже в центре города".

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В статье: война с россией Александр Сенкевич
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