Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские оккупанты во время одного из последних обстрелов города уничтожили памятник, который подарила Москва:

"Очень символично, что одна из ракет попала в место, которое называлось сквером Доброты, и разрушили небольшой памятник, который мы планировали демонтировать сами, в честь дружбы города Николаева и города Москвы. Земной шар, и вокруг него ладошки. Когда-то его подарила мэрия Москвы".