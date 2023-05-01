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Легенда донецкого Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Дарио Срна

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(1 голосов)

В прошлом – игрок клуба, сегодня – спортивный директор

Легенда донецкого Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Дарио Срна

Photo Aleksandr Osipov

Новина українською

Дарио Срна родился 1 мая 1982 года в Метковиче. Бывший хорватский футболист, выступал на позиции правого защитника. Экс-капитан сборной Хорватии. В национальной команде Дарио был основным исполнителем штрафных ударов и пенальти.

Срна – воспитанник "Хайдука", хорват начинал профессиональную карьеру именно в клубе из Сплита, выиграл с командой чемпионат и Кубок страны. В 2003-м году перешел в донецкий "Шахтер".

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За 15 сезонов в украинском гранде Срна успел стать капитаном коллектива, выиграть золотые медали первенства (9), Кубок (7), Суперкубок (8) и Кубок УЕФА-2008/09. Он провел за "горняков" 447 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 105 результативных передач. Карьеру Дарио завершил в итальянском "Кальяри". Сперва он вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в донецком клубе, затем стал спортивным директоров "Шахтера".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
01.05.2023 в 12:10
С.р.а.к.а завжди вороже, без мінімальної поваги до народу країни, в якій він став доларовим мільйонером, образливо висловлювався до збірної України.
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