Легенда донецкого Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Дарио Срна

Дарио Срна родился 1 мая 1982 года в Метковиче. Бывший хорватский футболист, выступал на позиции правого защитника. Экс-капитан сборной Хорватии. В национальной команде Дарио был основным исполнителем штрафных ударов и пенальти.

Срна – воспитанник "Хайдука", хорват начинал профессиональную карьеру именно в клубе из Сплита, выиграл с командой чемпионат и Кубок страны. В 2003-м году перешел в донецкий "Шахтер".

За 15 сезонов в украинском гранде Срна успел стать капитаном коллектива, выиграть золотые медали первенства (9), Кубок (7), Суперкубок (8) и Кубок УЕФА-2008/09. Он провел за "горняков" 447 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 105 результативных передач. Карьеру Дарио завершил в итальянском "Кальяри". Сперва он вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в донецком клубе, затем стал спортивным директоров "Шахтера".