Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в тайной мирной миссии по завершению войны в Украине

Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, об этом сообщил в воскресенье, 30 апреля, Папа Римский Франциск, добавив, что он также готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированную Россией территорию. Об этом пишет Reuters.

"Существует миссия, которая сейчас осуществляется, но она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я раскрою ее. Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов диалога. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие".

Папа добавил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом (епископом) Иларионом, представителем русской Православной Церкви в Будапеште.

"На этих встречах мы говорили не только о Красной Шапочке. Мы говорили обо всех этих вещах. Всех интересует путь к миру".

Франциск неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложения пока что не привели ни к одному прорыву. Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой в Ватикане и сказал, что обсудил с ним "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.