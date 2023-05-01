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Меркель: Если кто-то говорит, что надо подумать о возможности переговоров, то не надо сразу шикать

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Призвала "не сужать кругозор"

Меркель: Если кто-то говорит, что надо подумать о возможности переговоров, то не надо сразу шикать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила на мероприятии Лейпцигской книжной ярмарки. Ответы на вопросы непосредственно о войне в Украине экс-канцлер начала с заявления:

"Прежде всего, чтобы не было недопониманий, скажу: то, что Путин сделал 24 февраля прошлого года – абсолютно неприемлемо, а то, что сейчас делает Запад – правильно".

Тем не менее, Меркель по-прежнему считает, что попытки дипломатических переговоров с президентом РФ в период до полномасштабной войны были оправданы, пишет DW.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы втянуты действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться".

В то же время экс-канцлер выразила сожаление, что одновременно не настаивала на повышении расходов Германии на оборону до как минимум двух процентов ВВП в соответствии с целевым показателем НАТО:

"Возможно, я должна была делать больше в этом плане".

Но слова "ошибка" Меркель вновь избежала. Чем завершится война в Украине, Ангела прогнозировать не взялась.

"По этому поводу скажу только одно: мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко и если кто-то, как господин Ишингер (экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). – прим. ред.), говорит, что надо подумать о возможности переговоров, то не надо сразу шикать. Надо, чтобы люди, которые обеспокоены тем, как все завершится, могли высказаться – не все они поддакивают Путину".

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В статье: Ангела Меркель война с россией
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Источник:
dw.com

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