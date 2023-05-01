"За Умань". Воздушные силы показали американские ракеты Zuni на украинских Су-25

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал фото штурмовика Су-25, вооруженного американскими ракетами "воздух-земля" типа Zuni. На снимке ракеты подписаны: "За детей Умани и уманьчан".

Фото может свидетельствовать о том, что украинская боевая авиация уже применяет против оккупантов американские ракеты. Zuni предназначены для поражения наземных целей, фортификационных сооружений, других объектов и колонн вражеской техники.

В январе США включили в один из пакетов военной помощи Украине 4000 авиационных 127-мм неуправляемых ракет Zuni. Ракету разработали в 50-х годах прошлого века, серийное производство началось в 1958 году. Наиболее активно применялась во время боевых действий во Вьетнаме. Особенностью этих ракет является то, что они могут легко устанавливаться на самолеты и вертолеты. Ракеты в модифицированном виде до сих пор находятся на вооружении в США.

Максимальная скорость Zuni – 725 м/c, дальность стрельбы – 8 км.