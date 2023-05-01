Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире
В рамках последних десятилетий
Zerkalo
С лета 2022 года Россия успела построить одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели где-либо в мире за многие десятилетия. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко внутри территорий, которые Россия сейчас контролирует. Об этом пишет британская разведка.
Снимки показывают, что Россия приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многослойной оборонительной зоны возле села Медведевка. Россия также вырыла сотни километров траншей в глубине международно-признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.
Оборона подчеркивает глубокое беспокойство российских лидеров тем, что Украина может достичь значительного прорыва, считают британцы. Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местным командованием и гражданскими лидерами в попытках продвигать официальный нарратив о том, что России "угрожают" Украина и НАТО.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 1, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/PRlzMJHXoX
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