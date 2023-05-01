  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире
В тренде

Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире

Общие новости
(1 голосов)

В рамках последних десятилетий

Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире

Zerkalo

Новина українською

С лета 2022 года Россия успела построить одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели где-либо в мире за многие десятилетия. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко внутри территорий, которые Россия сейчас контролирует. Об этом пишет британская разведка.

Снимки показывают, что Россия приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многослойной оборонительной зоны возле села Медведевка. Россия также вырыла сотни километров траншей в глубине международно-признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.

Оборона подчеркивает глубокое беспокойство российских лидеров тем, что Украина может достичь значительного прорыва, считают британцы. Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местным командованием и гражданскими лидерами в попытках продвигать официальный нарратив о том, что России "угрожают" Украина и НАТО.

По теме
yellow-arrow
Меркель: Если кто-то говорит, что надо подумать о возможности переговоров, то не надо сразу шикать
yellow-arrow
"За Умань". Воздушные силы показали американские ракеты Zuni на украинских Су-25
yellow-arrow
"Больше, чем армия Венгрии". Известно, сколько личного состава и техники задействовано врагом в Бахмуте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде