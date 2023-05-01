"Больше, чем армия Венгрии". Известно, сколько личного состава и техники задействовано врагом в Бахмуте

На Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысячи российских оккупантов. При этом к боям враг привлек десятки танков и 450 бронемашин. Об этом говорится в материале РБК-Украина. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил:

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысячи личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии".

По словам Череватого, потери российских оккупантов в районе Бахмута составляют около 100 погибших ежедневно. Ранее командующий Восточной группировки войск Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте силы обороны контратаками заставили врага оставить некоторые занимаемые позиции.