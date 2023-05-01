Ядерное оружие России находится под сомнением, - Резников

Министр обороны Алексей Резников сомневается в состоянии российского ядерного оружия, так как последнее испытание проводилось в 1998 году.

Об этом сообщает LIGA.net.

По его словам, ядерная угроза со стороны РФ для него имеет сомнительные признаки. Он отметил, что даже то ядерное оружие и носители, которые Украина отдала россиянам в 1990-х годах, стали непригодными в 1997 году.

"Далее они могли сделать апгрейд и продлить его, но формально срок пригодности истек еще тогда. Плюс производителем многих комплектующих были украинские заводы, мы им уже не помогаем", — объяснил Резников.

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Министр заявил, что последнее испытание ядерного оружия Россия делала в 1998 году на полигоне в Казахстане.

"Поэтому мы не знаем, действенное ли оно и вообще – сработает ли оно", — сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что в день приезда в Киев президента США Джо Байдена у России было запланировано испытание новой ракеты, чтобы запугать мир ядерным оружием, которое провалилось, а диктатор Владимир Путин был вынужден изменить свою речь перед Федеральным собранием.

"Она сломалась и не сработала, Путину даже пришлось менять текст выступления. Я бы не преувеличивал их возможности", — резюмировал Резников.