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На Брянщине из-за диверсии сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами - ВИДЕО

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Такая версия крушения у российских властей

На Брянщине из-за диверсии сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

В Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов на перегоне Рассуха-Унеча.

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Предварительно незадолго до этого произошел подрыв железной дороги.

"7-8 вагонов сейчас лежат на боку. Произошел пожар. На месте находятся экстренные службы", - добавили в Baza.

Глава региона подтвердил подрыв железнодорожного полотна взрывным устройством, а местные правоохранители органы уже начали поиск диверсанта.

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В статье: война с россией
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