На Брянщине из-за диверсии сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами - ВИДЕО
Такая версия крушения у российских властей
фото из соцсетей
В Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов на перегоне Рассуха-Унеча.
Читайте такжеВидеодайджест за 431-й день войны от Генштаба ВСУ
Предварительно незадолго до этого произошел подрыв железной дороги.
"7-8 вагонов сейчас лежат на боку. Произошел пожар. На месте находятся экстренные службы", - добавили в Baza.
Глава региона подтвердил подрыв железнодорожного полотна взрывным устройством, а местные правоохранители органы уже начали поиск диверсанта.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- РФ перебрасывает на фронт сотни осужденных. При неповиновении или попытке сбежать – огонь на поражение
- Залужный назвал количество ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на понедельник
- Обещание Павелко, Ман Сити обошел Арсенал, конфуз Наполи. Главные новости за 30 апреля
- В Military Media Center назвали кол-во личного состава российской армии, которое сейчас находится в Украине
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн