Лунин купил боксерские перчатки Усика на аукционе, организованном Зозулей – деньги пошли на ВСУ

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля продолжает помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Футболист помог организовать аукцион, на вырученные средства от которого были куплены два автомобиля.

На аукцион были выставлены боксерские перчатки с подписью Александра Усика (20-0, 13 KO) и после их продажи удалось собрать сумму, которой хватит на покупку двух внедорожников для защитников Украины. Отметим, что лот достался голкиперу сборной Украины и Реалу Андрею Лунину.

"Недавно вместе с Ассоциацией украинцев Алкалы провели аукцион, в котором главным лотом были боксерские перчатки Александра Усика. Оказалось, что Андрей Лунин давний фанат Александра, поэтому его ставка стала самой высокой. На изъятые средства нам удалось приобрести 2 машины нашим чемпионам на Бахмутское направление", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, что Роман с начала вторжения России в Украину активно помогает ВСУ, организуя различные сборы и сотрудничая с волонтерами.