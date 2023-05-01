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Верещук призвала жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта

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Вице-премьер-министр дала советы жителям ВОТ

Верещук призвала жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта

ОП

Новина українською

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий не брать российских паспортов и никак не сотрудничать с врагом.

Об этом Верещук написала в Telegram.

Министр напомнила, что на прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях.

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По словам Верещук, оккупанты хотят, чтобы украинцы или стали россиянами, или выехали с временно оккупированных территорий. Но она убеждена, что, во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно даже с помощью принудительной паспортизации, а во-вторых, оккупанты долго в Украине не задержатся.

Прямая речь Верещук: "Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются теми же:

  • российские паспорта не брать;
  • с оккупантами не сотрудничать;
  • по возможности уехать;
  • ждать ВСУ".

Министр также добавила, что 1 мая Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры, чтобы украинцы с ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству территорию.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 27 апреля подписал указ, позволяющий депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство Российской Федерации.

При этом, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на днях посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, или любым способом покинуть оккупированную территорию.

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В статье: война с россией Ирина Верещук
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