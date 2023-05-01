Во Львове прошли самые масштабные в Украине Ігри Нескорених - ВИДЕО, ФОТО
В них приняли участие 223 военных ветерана, которые получили травмы во время войны
facebook.com/mva.gov.ua
Во Львове провели отбор в сборную Украины на Ігри Нескорених. Уже осенью наши отважные бойцы отправятся на Международные ветеранские соревнования.
Видео соревнований опубликовали на официальной странице в Фейсбуке Министерство по делам ветеранов Украины.
Соревнования этого года стали самыми массовыми за все годы. В них приняли участие 223 военных ветерана, которые получили травмы во время войны. Ігри Нескорених проходили на 4 локациях по 9 видам спорта.
Непокоренные соревновались в паверлифтинге, легкой атлетике, гребле на тренажерах, баскетболе и волейболе на колясках. Следующий соревновательный день состоял из стрельбы из лука, велоспорта, плавания и настольного тенниса.
"Украинские атлеты уверены, что Ігри Нескорених – это, прежде всего, о победе над собой, а потом уже о спортивной конкуренции или медали", — говорится в сообщении.
Как отметила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, это уникальное мероприятие позволяет поддержать украинских защитников и защитниц на пути к физическому и ментальному восстановлению. Организаторы соревнований хотят помочь в реабилитации бойцов, чтобы они почувствовали дух братства и поддержки.
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