Россияне нанесли авиаудар по неработающей школе на Черниговщине, погиб ребенок
Были зафиксированы пуски 2 управляемых авиабомб
facebook.com/kommander.nord
Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется. Россия - террорист. Террористов надо уничтожать", - отметил он.
Позже в ОК "Північ" сообщили, что около 14:50 были зафиксированы пуски 2 управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по н.п. Лизуновка.
"В результате авиаудара погиб 1 ребенок (2009 г.р.) и, предварительно, ранены еще 2 гражданских лица. Также частично разрушено здание СОШ (не работает) и повреждены частные дома. Информация о потерях и повреждениях уточняется", - отметили в Командовании.
Популярное сейчас
- Полесье возвращает лидерство, Горняк-Спорт снова последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Шахтер претендует на вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24
- "Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ
- В Нацполиции назвали тип ракеты, которая прилетела в дом в Умани. В РФ заявили, что попали "точно в цель"
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО