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Россияне нанесли авиаудар по неработающей школе на Черниговщине, погиб ребенок

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Были зафиксированы пуски 2 управляемых авиабомб

Россияне нанесли авиаудар по неработающей школе на Черниговщине, погиб ребенок

facebook.com/kommander.nord

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Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется. Россия - террорист. Террористов надо уничтожать", - отметил он.

Позже в ОК "Північ" сообщили, что около 14:50 были зафиксированы пуски 2 управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по н.п. Лизуновка.

"В результате авиаудара погиб 1 ребенок (2009 г.р.) и, предварительно, ранены еще 2 гражданских лица. Также частично разрушено здание СОШ (не работает) и повреждены частные дома. Информация о потерях и повреждениях уточняется", - отметили в Командовании.

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В статье: война с россией
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