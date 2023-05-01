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Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором

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Решение по сотрудничеству, но тем не менее

Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором, хотя раньше либо удерживался, либо голосовал против.

Как сообщает в твиттере постоянный представитель Украины в ООН Сергея Кислицы, речь идет о резолюции A/77/L.65 о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, принятой 26 апреля.

"Попытка России снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в ГА. Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека - Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР", - написал Кислица.

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Кислица подразумевает пункт резолюции, в котором сказано: "учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращение членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, особенно для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, причиненный жертвам, и привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права".

"За" проголосовали 122 страны, "воздержались – 18". Кроме Китая, эту резолюцию поддержали Индия, Бразилия и Турция, ранее отказывавшиеся участвовать в голосованиях по агрессии РФ.

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