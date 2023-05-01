Зеленский намерен продлить статус военного положения и мобилизации
Законопроекты внесены в Раду
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Карточки законопроектов №9259 и №9260 появились на сайте парламента.
Тексты документов пока отсутствуют.
Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены, вероятно, на 90 дней.
Ранее, 7 февраля 2023 года, Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток (с 19 февраля 2023 года).
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