Зеленский намерен продлить статус военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Карточки законопроектов №9259 и №9260 появились на сайте парламента.

Тексты документов пока отсутствуют.

Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены, вероятно, на 90 дней.

Ранее, 7 февраля 2023 года, Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток (с 19 февраля 2023 года).