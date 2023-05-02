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Украинская авиация уничтожила три ЗРК, ВСУ отразили 41 атаку за понедельник

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Ракетные войска и артиллерия ударили по 6 районам сосредоточения военной техники россиян

Украинская авиация уничтожила три ЗРК, ВСУ отразили 41 атаку за понедельник

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 2 мая, сообщает, что украинские воины отразили 41 атаку россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях в течение суток россияне нанесли авиаудар по Черниговской области, а также вели обстрелы по районам населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Также известно, что за минувшие сутки россияне нанесли 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), совершили 17 авиационных ударов, 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые из числа мирного населения, среди них есть дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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