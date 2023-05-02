Концентрировались на крылатых ракетах оккупантов. Генштаб ‒ о потерях россиян за первый день мая
+460
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 191420 (+460) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3701 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1) ед,
- артиллерийских систем ‒ 2930 (+9) ед,
- РСЗО ‒ 544 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 298 (+3) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2477 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 947 (+15),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5851 (+6) ед,
- специальная техника ‒ 360 (+1).
Данные уточняются.
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