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Концентрировались на крылатых ракетах оккупантов. Генштаб ‒ о потерях россиян за первый день мая

Общие новости
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+460

Концентрировались на крылатых ракетах оккупантов. Генштаб ‒ о потерях россиян за первый день мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 191420 (+460) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3701 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2930 (+9) ед,
  • РСЗО ‒ 544 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 298 (+3) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2477 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 947 (+15),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5851 (+6) ед,
  • специальная техника ‒ 360 (+1).
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Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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