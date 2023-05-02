В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
США предоставили почти 100% военной помощи, необходимой для начала контрнаступления
Getty Images / Global Images Ukraine
Белый дом подсчитал, что за последние пять месяцев российские военные понесли 100 тысяч потерь в боях в районе Бахмута и других регионах Украины. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что эта цифра, основанная на оценках американской разведки, включает более 20 000 погибших, половина из них – из группы наемников "Вагнера", в которую входят осужденные, освобожденные из тюрем для участия в боевых действиях.
Кирби сказал, что попытка России осуществить зимнее наступление на Донбассе, в основном через Бахмут, провалилась. Россия не смогла захватить ни одной стратегически важной территории. Он добавил, что россияне достигли определенных успехов в Бахмуте, но это было сделано ужасной ценой, и что оборона Украины в этом регионе остается сильной. Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы, считают в Белом доме.
"Эти цифры просто ошеломляют", – добавил Кирби, отметив, что общее количество жертв втрое превышает количество американских потерь в Гуадалканальской кампании во время Второй мировой войны.
Джон Кирби также сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили в Киеве. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления. Кроме этого, он анонсировал очередной пакет военной помощи для Сил обороны Украины от США. Об этом в Twitter написала американская журналистка Лора Келли.
On Ukraine, Kirby previews that another U.S. assistance package for Kyiv is expected to be announced.— Laura Kelly (@HelloLauraKelly) May 1, 2023
Kirby also says that the U.S. has nearly provided 100% of what Ukrainians have requested as military assistance needed to launch a counteroffensive
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