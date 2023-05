В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ

Белый дом подсчитал, что за последние пять месяцев российские военные понесли 100 тысяч потерь в боях в районе Бахмута и других регионах Украины. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что эта цифра, основанная на оценках американской разведки, включает более 20 000 погибших, половина из них – из группы наемников "Вагнера", в которую входят осужденные, освобожденные из тюрем для участия в боевых действиях.

Кирби сказал, что попытка России осуществить зимнее наступление на Донбассе, в основном через Бахмут, провалилась. Россия не смогла захватить ни одной стратегически важной территории. Он добавил, что россияне достигли определенных успехов в Бахмуте, но это было сделано ужасной ценой, и что оборона Украины в этом регионе остается сильной. Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы, считают в Белом доме.

"Эти цифры просто ошеломляют", – добавил Кирби, отметив, что общее количество жертв втрое превышает количество американских потерь в Гуадалканальской кампании во время Второй мировой войны.

Джон Кирби также сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили в Киеве. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления. Кроме этого, он анонсировал очередной пакет военной помощи для Сил обороны Украины от США. Об этом в Twitter написала американская журналистка Лора Келли.

On Ukraine, Kirby previews that another U.S. assistance package for Kyiv is expected to be announced.



Kirby also says that the U.S. has nearly provided 100% of what Ukrainians have requested as military assistance needed to launch a counteroffensive