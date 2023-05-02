В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ

Белый дом подсчитал, что за последние пять месяцев российские военные понесли 100 тысяч потерь в боях в районе Бахмута и других регионах Украины. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что эта цифра, основанная на оценках американской разведки, включает более 20 000 погибших, половина из них – из группы наемников "Вагнера", в которую входят осужденные, освобожденные из тюрем для участия в боевых действиях.

Кирби сказал, что попытка России осуществить зимнее наступление на Донбассе, в основном через Бахмут, провалилась. Россия не смогла захватить ни одной стратегически важной территории. Он добавил, что россияне достигли определенных успехов в Бахмуте, но это было сделано ужасной ценой, и что оборона Украины в этом регионе остается сильной. Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы, считают в Белом доме.

"Эти цифры просто ошеломляют", – добавил Кирби, отметив, что общее количество жертв втрое превышает количество американских потерь в Гуадалканальской кампании во время Второй мировой войны.

Джон Кирби также сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили в Киеве. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления. Кроме этого, он анонсировал очередной пакет военной помощи для Сил обороны Украины от США. Об этом в Twitter написала американская журналистка Лора Келли.