  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
В тренде

В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

США предоставили почти 100% военной помощи, необходимой для начала контрнаступления

В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Белый дом подсчитал, что за последние пять месяцев российские военные понесли 100 тысяч потерь в боях в районе Бахмута и других регионах Украины. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что эта цифра, основанная на оценках американской разведки, включает более 20 000 погибших, половина из них – из группы наемников "Вагнера", в которую входят осужденные, освобожденные из тюрем для участия в боевых действиях.

Кирби сказал, что попытка России осуществить зимнее наступление на Донбассе, в основном через Бахмут, провалилась. Россия не смогла захватить ни одной стратегически важной территории. Он добавил, что россияне достигли определенных успехов в Бахмуте, но это было сделано ужасной ценой, и что оборона Украины в этом регионе остается сильной. Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы, считают в Белом доме.

Читайте такжеСербия отреагировала на данные СМИ о передачи оружия Украине, а США – на новость о поставке ракет Египта в РФ

"Эти цифры просто ошеломляют", – добавил Кирби, отметив, что общее количество жертв втрое превышает количество американских потерь в Гуадалканальской кампании во время Второй мировой войны.

Джон Кирби также сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили в Киеве. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления. Кроме этого, он анонсировал очередной пакет военной помощи для Сил обороны Украины от США. Об этом в Twitter написала американская журналистка Лора Келли.

По теме
yellow-arrow
Не для обстрела РФ. Шольц вновь предостерег Украину и рассказал о сроках передачи снарядов для Gepard
yellow-arrow
Концентрировались на крылатых ракетах оккупантов. Генштаб ‒ о потерях россиян за первый день мая
yellow-arrow
Украинская авиация уничтожила три ЗРК, ВСУ отразили 41 атаку за понедельник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Джон Кирби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде